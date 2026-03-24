Granoro piano da 18 milioni per il futuro | tra fotovoltaico algoritmi e intesa con l' università

Granoro ha annunciato un piano di investimenti superiore a 18 milioni di euro destinato a sostenere la crescita futura. Il progetto comprende installazioni di impianti fotovoltaici, lo sviluppo di algoritmi digitali e una collaborazione con un’università. Questi interventi mirano a rendere il processo produttivo più sostenibile e digitale. L’azienda ha già avviato alcune iniziative e altre sono in fase di realizzazione.

L’obiettivo è chiaro: rendere il modello industriale sempre più sostenibile e digitalizzato. Granoro accelera sul percorso di evoluzione del proprio pastificio con un piano di investimenti massiccio che, tra progetti conclusi e quelli in fase di realizzazione, supererà i 18 milioni di euro entro il 2028. Dal 2022 a oggi, l'azienda ha già messo in campo oltre 8 milioni di euro per l'ammodernamento degli impianti, il controllo digitale e l'autoproduzione energetica. Il cuore della strategia green è l'autoproduzione. A breve entrerà in funzione un nuovo impianto fotovoltaico da 1,1 MW installato sulle coperture dello stabilimento. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Granoro, piano da 18 milioni per il futuro: tra fotovoltaico, algoritmi e intesa con l'università Articoli correlati Università d’Annunzio: le “Cene Letterarie” esplorano algoritmi, sostenibilità e il futuro del sapere.L'Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara lancia la terza edizione delle "Cene Letterarie", un format innovativo che mira a diffondere la... Contenuti e approfondimenti su Granoro piano da 18 milioni per il... Temi più discussi: Granoro, piano di investimenti da oltre 18 milioni di euro: più digitale ed efficienza energetica; Granoro, piano da 18 milioni per il futuro: tra fotovoltaico, algoritmi e intesa con l'università; Pastificio Granoro, piano di investimenti da 18 milioni al '28; La svolta Granoro: piano da 18 milioni per un’industria sostenibile e digitalizzata. Granoro, piano di investimenti da oltre 18 milioni di euro: più digitale ed efficienza energeticaA breve entrerà in funzione l’impianto fotovoltaico da 1,1 MW, che consentirà all’azienda di coprire fra il 15% e il 20% del fabbisogno elettrico annuale utilizzando energia da fonte rinnovabile ... corriere.it INVESTIMENTI PER OLTRE 18 MILIONI DI EURO: GRANORO ACCELERA SU SOSTENIBILITÀ, EFFICIENZA ENERGETICA E DIGITALIZZAZIONEINVESTIMENTI PER OLTRE 18 MILIONI DI EURO: GRANORO ACCELERA SU SOSTENIBILITÀ, EFFICIENZA ENERGETICA E DIGITALIZZAZIONE ... ilikepuglia.it La svolta Granoro: piano da 18 milioni per un’industria sostenibile e digitalizzata - facebook.com facebook