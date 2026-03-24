Grande Fratello Vip Selvaggia Lucarelli smentisce i rumors sul suo cachet | Solita informazione falsa

Negli ultimi mesi, si è parlato molto della partecipazione di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip. Tuttavia, la giornalista ha smentito le voci riguardanti il suo cachet, definendole

Negli ultimi mesi ha catturato non poco l'attenzione il coinvolgimento di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip. Lei all'inizio aveva smentito il suo approdo a Mediaset, nelle scorse settimane però la verità è venuta a galla. Si è parlato a lungo di un cachet stellare per l'opinionista del reality, stando ai rumors sarebbe stato questo il motivo che l'ha spinta ad accettare il ruolo. Sul portale MowMag.it ne ha parlato anche Grazia Sambruna dei presunti guadagni di Selvaggia Lucarelli. Stando alla giornalista per ogni puntata l'opinionista del Grande Fratello Vip percepirebbe ben 10mila euro e visto che le puntate saranno sei guadagnerà 60mila euro in totale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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