Grande Fratello Vip Lucia Ilardo e Renato Biancardi si lasciano travolgere dalla passione | scatta il bacio

Lucia Ilardo si era detta pronta a rimettersi in gioco dal punto di vista sentimentale al Grande Fratello Vip e lo ha già fatto a pochi giorni dal suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani. I primi giorni è apparsa molto interessata a Nicolò Brigante, se ne sono accorti subito sia i telespettatori che gli altri gieffini. La ragazza ha provato ad avvicinarsi all'ex tronista di Uomini e Donne ma si è beccata solo rifiuti da parte sua. Durante un confronto Nicolò Brigante ha ammesso che non gli piace la sua leggerezza. Notando la mancanza di interesse nei suoi confronti da parte di Nicolò la gieffina si è avvicinata in modo inaspettato a Renato Biancardi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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