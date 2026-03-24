Durante il reality show Grande Fratello Vip, Dario Cassini ha pronunciato una frase considerata infelice nei confronti di Antonella Elia, dicendo che era “fuori e sola”. Inizialmente sembrava che tra i due ci fosse un rapporto positivo, ma successivamente la situazione è peggiorata, portando a un allontanamento tra i concorrenti.

Inizialmente sembrava esserci intesa tra Antonella Elia e Dario Cassini al Grande Fratello Vip ma il loro rapporto ha preso velocemente una brutta piega. Dopo l'episodio della poltrona non è più tornato il sereno tra loro, sicuramente scoppieranno altri battibecchi nella casa più spiata dagli italiani. Lui nelle scorse ore riferendosi alla gieffina si è lasciato sfuggire una frase infelice che non è certo passata inosservata. Cosa ha detto? Che lui fuori dal Grande Fratello Vip ha una vita, i figli, gli affetti, gli amici e la carriera. Ha poi aggiunto: "Lei? Il suo problema è che esce ed è sola". Sul web in molti stanno duramente criticando il gieffino per la brutta frase pronunciata contro la showgirl, pensano infatti che sia una bassezza colpire qualcuno usando le sue debolezze e sfruttare il tema della solitudine. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, frase infelice di Dario Cassini su Antonella Elia: “Fuori è sola”

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