Nel corso delle ultime settimane, il reality show ha visto numerosi ingressi di ex fidanzati e personaggi legati ai concorrenti. Questa presenza ricorrente ha creato un clima di continui confronti e tensioni all’interno della casa. Tra gli ingressi più recenti, figura anche un ex conosciuto per le sue relazioni passate con alcuni dei partecipanti. La situazione si ripete in modo ciclico, con ospiti che entrano per esprimere commenti o chiarimenti.

Non se ne esce! Il Grande Fratello è ormai un andirivieni di fidanzati ed ex dei concorrenti che entrano nella casa perché “hanno da dire qualcosa”. E poco importa se quel qualcosa è puntualmente inutile e fuori contesto, il teatrino basta per infarcire l’ennesima edizione del reality di Canale 5 di trame extra-casa, straviste e stranoiose. È così che anche il Grande Fratello Vip 2026, sbandierato in pompa magna e in fretta furia come il più ‘rivoluzionario’ degli ultimi anni – “Un’edizione rinnovata nel format”, annunciava Mediaset qualche settimana fa – ripropone la solita solfa dopo appena tre puntate: questa sera nella casa entrerà Pietro Delle Piane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip e la solita solfa degli ex: arriva Pietro Delle Piane

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