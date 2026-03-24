Durante una puntata del Grande Fratello VIP 8, Ibiza Altea ha condiviso alcuni dettagli riguardanti la morte del suo fidanzato. La concorrente ha aperto una parentesi sulla propria vita personale, rivelando aspetti fino a quel momento poco noti al pubblico. La sua testimonianza ha suscitato attenzione tra i presenti in studio e gli spettatori che seguono il programma.

Ibiza Altea ha mostrato un lato della sua vita che molti telespettatori del Grande Fratello VIP 8 non conoscevano. La modella, durante una conversazione nella Casa, ha voluto condividere un momento significativo della sua esistenza. La concorrente si è raccontata, parlando della relazione con Davide Pilotto e di quanto accaduto dopo la nascita del loro figlio, in un dialogo che ha attirato l’attenzione degli altri inquilini e del pubblico. Chiesta la squalifica di Dario Cassini dal GF 2026 Il racconto di Ibiza Altea nella Casa del GF VIP 8. Durante una chiacchierata con Lucia Ilardo, Ibiza Altea ha deciso di aprirsi su una parte privata della sua storia. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Grande Fratello Vip 8: Ibiza Altea racconta i dettagli della morte del fidanzato

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