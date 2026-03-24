Stasera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 21:35, su Canale 5 viene trasmessa la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026. La puntata sarà visibile anche in streaming tramite i servizi ufficiali della rete. La trasmissione segue le consuete dinamiche del reality, con i concorrenti che affrontano le nomination e le prove della settimana.

Stasera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione torna Ilary Blasi. Novità anche tra gli opinionisti, con il volto del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sarà possibile seguire la diretta dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Ilary Blasi va in onda su Canale 5 in prima serata ogni martedì e venerdì alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Articoli correlati

Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataStasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026.

Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataStasera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026.

Grande Fratello - L'ingresso di Dolce nella Casa

Aggiornamenti e notizie su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, un reality che non ha più senso tra celebrities che sono promesse mancate e meccanismi logorati; Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti da Antonella Elia a Paola Caruso; Che scuola hanno fatto i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026; Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo.

Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 24 marzoGrande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e le ultime notizie di oggi, 24 marzo su Canale 5. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 24 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 24 marzo 2026, va in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi: chi sarà eliminato? superguidatv.it

Si scaldano gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip. Le protagoniste dell’ultima lite sono state Alessandra Mussolini e Adriana Volpe - facebook.com facebook

Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi presso i seggi elettorali di competenza ed esercitare il proprio diritto di voto #GFVIP x.com