Grande Fratello oggi la terza puntata | anticipazioni nomination e incontri speciali

Stasera, martedì 24 marzo, va in onda la terza puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. La trasmissione è trasmessa su Canale 5 e prevede nomination e incontri speciali tra i concorrenti. I partecipanti sono già entrati nel vivo del programma, che si concentrerà su nuove dinamiche e sfide tra i concorrenti.

(Adnkronos) – Stasera, martedì 24 marzo, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello', il reality show condotto da Ilary Blasi in onda su Canale 5. In studio nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Esplodono le prime tensioni e la Casa si divide. In questi giorni si è parlato di 'pillole gate': Dario Cassini è accusato. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Grande Fratello Vip 8 stasera su Canale 5: anticipazioni e prime nominationQuesta sera prende il via la nuova stagione del reality: Ilary Blasi debutta alla conduzione, i nuovi concorrenti entrano in Casa e già emergono i... Grande Fratello Vip 8: anticipazioni 20 marzo, tensioni, nomination e chi sarà immuneDalle prime discussioni ai momenti più intensi, la nuova puntata del reality entra nel vivo. Altri aggiornamenti su Grande Fratello Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo: che cosa succede dopo il primo televoto?; Grande Fratello Vip: anticipazioni, televoto e prima polemica nel cast. Cosa vedremo stasera; Grade Fratello Vip 2026 puntata oggi 17 marzo: si parte! News ultima ora; Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo. Il bacio tra Lucia e Renato, la caccia gli ascolti, la prima eliminazione: la terza puntata del Grande Fratello VipOggi la prima eliminazione: chi lascerà il gioco tra Dario, Lucia, Nicolò, Francesca, Paola, Raimondo e Marco? iodonna.it Grande Fratello Vip, anticipazioni: primo eliminato e polemiche sugli ascolti. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo staseraOggi lunedì 24 marzo 2026 va in scena la terza diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi: Todaro a rischio, la frecciata di Cristina Plevani ... libero.it Nella casa del Grande Fratello Vip è scattato il primo bacio tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi Dopo una serata passata sempre più vicini, tra scambi di battute e complicità, i due si sono avvicinati sotto le coperte - facebook.com facebook