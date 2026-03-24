Ieri sera si è tenuto al Teatro “Mario Spina” il Gran Galà dello Sport, giunto alla sua nona edizione. L’evento ha visto un teatro pieno di pubblico, con numerosi atleti e figure legate al mondo dello sport presenti per la cerimonia. Durante la serata sono state consegnate diverse premiazioni e riconoscimenti ai protagonisti delle attività sportive locali e nazionali.

Arezzo, 24 marzo 2026 – Ieri sera, in un Teatro “Mario Spina” gremito, è andata in scena la IXª edizione del Gran Galà dello Sport “Città di Castiglion Fiorentino”, manifestazione che da dieci anni, grazie alla collaborazione con la Fondazione Fair Play Menarini, continua a portare a Castiglion Fiorentino i grandi campioni dello sport italiano e testimonianze autentiche di fair play. La serata, i cui proventi saranno devoluti alla Misericordia di Castiglion Fiorentino, svoltosi nel segno della memoria e del ricordo dei grandi sportivi a cui sono intitolati i premi, è stata condotta dal giornalista Matteo Marzotti e dalla giornalista Ylenia Frezza, e che sarà trasmessa proprio su Sportitalia nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gran Galà dello Sport, grande successo per la IXª edizione al Teatro “Mario Spina”

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