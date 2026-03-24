Graduatoria interna d’Istituto | modello di domande per l’aggiornamento e modello circolare

Ogni scuola, in base ai criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale, redige una graduatoria per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, tenendo conto del punteggio complessivo maturato dai docenti. Questo punteggio deriva da fattori come anzianità di servizio, titoli posseduti e esigenze di famiglia. Per garantire correttezza e trasparenza nella valutazione, i docenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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