governo si dimettono delmastro e bartolozzi

Il sottosegretario e il capo di gabinetto del Ministero della Giustizia hanno presentato le proprie dimissioni. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e riguarda le posizioni di rilievo all’interno del dicastero. Le dimissioni arrivano in un momento di tensione all’interno dell’amministrazione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, rispettivamente sottosegretario e capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, si sono dimessi. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 marzo, all’indomani della sconfitta del Governo Meloni al referendum sulla riforma della magistratura. Nell’ultimo scorcio della campagna referendaria, Delmastro e Bartolozzi avevano messo in imbarazzo l’esecutivo: il primo a causa dei suoi affari con la famiglia di un imprenditore condannato per mafia, la seconda per le sue frasi irrispettose nei confronti della magistratura. Le dimissioni sono stata annunciate dopo un colloquio tra i due e il ministro della Giustizia Carlo Nordio negli uffici di via Arenula. 🔗 Leggi su Tpi.it

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