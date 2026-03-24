Governo dimissioni confermate | ricopriva l’incarico dal 2024

Le dimissioni del membro del governo, confermate dopo aver ricoperto l’incarico dal 2024, sono state ufficializzate. La decisione arriva in un contesto in cui le istituzioni politiche si confrontano con una fase di cambiamenti e tensioni. La notizia è stata comunicata attraverso una dichiarazione formale, senza ulteriori commenti o motivazioni.

Nei palazzi dove le decisioni pesano e le parole vengono misurate, a volte basta un gesto per cambiare l’atmosfera. Un’uscita di scena, un ruolo che si libera, una casella improvvisamente vuota. E subito partono domande, sguardi, telefoni che squillano: perché proprio adesso? È in questo clima, fatto di corridoi e retroscena che raramente diventano pubblici, che nelle ultime ore ha iniziato a circolare una notizia destinata a far parlare. Una notizia che riguarda uno dei posti più delicati dentro il ministero della Giustizia. La svolta: le dimissioni di Giusi Bartolozzi. Giusi Bartolozzi ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di capo di gabinetto del ministero della Giustizia, ruolo che ricopriva dal 19 marzo 2024. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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