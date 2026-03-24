Governo Delmastro si dimette | Ma non ho fatto nulla di scorretto Lascia anche Bartolozzi

Il sottosegretario alla Giustizia ha annunciato le dimissioni in seguito a un'inchiesta riguardante un locale a Roma gestito in società con la figlia di un prestanome legato al clan Senese. La decisione è stata comunicata dopo le accuse mosse nei suoi confronti, mentre un altro esponente del governo ha deciso di lasciare il suo incarico.

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, si è dimesso dopo il caso del locale di Roma in società con la figlia di un prestanome del clan Senese. Delmastro ha annunciato le sue dimissioni sostenendo di non aver fatto niente di scorretto, ma di lasciare il suo posto nell’interesse della nazione. La polemica su Delmastro era esplosa a pochi giorni dal referendum sulla giustizia, dopo che si era scoperto che il sottosegretario ed esponente di Fratelli d’Italia era entrato in società con la figlia 18enne del prestanome Mauro Caroccia. Delmastro aveva poi lasciato la società e sostenuto di non aver avuto più rapporti con Caroccia. A lasciare è anche Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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