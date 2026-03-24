Governo Delmastro si dimette da sottosegretario alla Giustizia

Un sottosegretario alla Giustizia ha rassegnato le dimissioni. La decisione arriva in seguito a una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi. La sua uscita dal ruolo avviene in modo formale e immediato. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del governo. Nessun altro elemento è stato reso pubblico riguardo ai tempi o alle conseguenze dell'addio.

(Adnkronos) – Delmastro si dimette da sottosegretario alla Giustizia —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Delmastro si dimette da sottosegretario: "Non ho fatto nulla di scorretto"AGI - "Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Delmastro valuta le dimissioni da sottosegretario alla GiustiziaAndrea Dalmastro Delle Vedove sta valutando le dimissioni da sottosegretario alla Giustizia. Tutti gli aggiornamenti su Governo Delmastro si dimette da... Temi più discussi: Caso Delmastro, Meloni: Il sottosegretario è stato leggero. L'opposizione: Si dimetta; Delmastro, Meloni: È stato leggero, cittadini valuteranno se c’è stata manina; Caso Delmastro, Francesco Rocca: Non si deve dimettere, ha fatto immediatamente un passo indietro appena ha saputo; Le foto a cena si moltiplicano: con il sottosegretario anche Giusi Bartolozzi. Terremoto nel governo: si dimettono Delmastro e Bartolozzi, in bilico Santanchè. La decisione di Meloni dopo la sconfitta al referendumIl primo effetto, dopo la sconfitta referendaria, sono dimissioni a catena. Non solo quelle, di cui nelle ultime ore si parlava, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Ma ... roma.corriere.it Referendum, Nordio non si dimette, in bilico c’è solo DelmastroÈ la serata dei lunghi sospiri a via Arenula. Riecheggiano quelli di Carlo Nordio per i corridoi del ministero della Giustizia. Deluso, amareggiato per la battaglia della vita ... ilmattino.it “Il governo affronti i veri problemi della giustizia”. Adesso lo dice. Adesso. x.com Dopo un periodo di r**allentamento dell’agenda politica **dovuto al referendum, serve tornare ad accelerare, soprattutto sul Fisco. Sempre più vicine le prime** scadenze da rispettare** nella tabella di marcia della **riforma fiscale** che il Governo ha già - facebook.com facebook