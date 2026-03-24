goretzka juventus una rivale bianconera accelera per il centrocampista tedesco cosa sta succedendo

Goretzka Juventus, una rivale della Vecchia Signora accelera per il centrocampista del Bayern Monaco. Vediamo le ultime novità. La Juve deve guardarsi con attenzione dalla concorrenza interna per uno dei colpi più pregiati della prossima estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan ha deciso di accelerare prepotentemente per Leon Goretzka. MERCATO JUVE LIVE Il pareggio dell’ Inter a Firenze ha ridotto il distacco dei rossoneri dalla vetta a soli sei punti, riaccendendo le speranze scudetto e spingendo la dirigenza di via Aldo Rossi a pianificare un mercato di altissimo profilo per il 2026. Leon Goretzka è l’obiettivo numero uno per completare il reparto di Massimiliano Allegri, che vede nel calciatore il profilo ideale per aggiungere spessore internazionale alla rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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