Goretzka è un obiettivo | derby di Milano con i rossoneri! La situazione

Il centrocampista tedesco è stato individuato come possibile rinforzo per la squadra milanese. Nei giorni scorsi si sono intensificate le voci su un interesse da parte del club per l’atleta, coinvolgendo anche il prossimo derby di Milano contro i rossoneri. La situazione rimane da seguire, con aggiornamenti che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

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