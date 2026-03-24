Dopo 16 ore, 14 minuti, 18 secondi e 6 primi è stato bloccato il timer che ha scandito la costruzione del paglietto dei record, sfida lanciata, in occasione del festival Velaria, dall’associazione “ La Nave di Carta ” con il Cantiere della Memoria, il nostromo Antioco Tilocca insieme agli istituti nautici della Spezia, Carrara e Olbia. Il tappeto oceanico di cime intrecciate è stato costruito da 30 ragazzi e ragazze degli istituti nautici della Spezia (IIS Capellini-Sauro), Olbia (IIS Amsicora - Indirizzo Made in Italy settore Nautico) e Carrara (Istituto Barsanti - Indirizzo nautico M. Fiorillo) guidati dal nostromo Tilocca con l’aiuto del sottufficiale di Maristanav Spezia, Salvatore Calà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli studenti del ’Fiorillo’ nella sfida marinaresca

Articoli correlati

Leggi anche: "L'educazione sanitaria nella tutela della salute": incontro con gli studenti del liceo Volta

Gli studenti "interrogano" il sindaco Piccioni, le scuole ricevute nella sala del consiglio comunaleOltre cento alunni delle classi quinte delle scuole primarie Gabelli, Misano Monte e Colombo hanno incontrato martedì (13 gennaio), suddivisi in tre...

Aggiornamenti e notizie su Gli studenti del 'Fiorillo' nella sfida...

Temi più discussi: Gli studenti del ’Fiorillo’ nella sfida marinaresca; Innamorati e liberi: Don Francesco, ex dj, dà lezioni di autenticità alla parrocchia san Magno; I vincitori della 'Poesia per la pace'.

Gli studenti del ’Fiorillo’ nella sfida marinarescaDieci ragazzi dell’istituto nautico in bella evidenza al Festival Velaria. Con i coetanei di La Spezia e Olbia costruiscono un paglietto oceanico da record. . lanazione.it

Ponte tra Toscana e Lazio. Il ’Fiorillo’ nel mare di GaetaL’istituto tecnico ha partecipato all’iniziativa della Capitaneria di porto. Gli studenti hanno approfondito il settore marittimo e la sicurezza in acqua. Un ponte tra Toscana e Lazio: gli studenti ... lanazione.it

Taekwondo Salerno d’oro: i fratelli Fiorillo trionfano ancora alla Lion’s Cup di Jesolo facebook