gli sfollamenti forzati in libano sono un crimine di guerra

Human Rights Watch e le Nazioni Unite hanno accusato Israele di aver causato sfollamenti forzati in Libano, definendo tali azioni come un crimine di guerra. Le organizzazioni hanno evidenziato che le operazioni militari hanno portato allo spostamento di civili, senza fornire alternative di riparo o assistenza adeguata. La denuncia si basa su rapporti raccolti durante le recenti operazioni nella regione.

Gli attacchi israeliani in Libano hanno costretto più di un milione di persone ad abbandonare le loro case. Si tratta di quasi un quinto degli abitanti di un paese che già ospita il più alto numero di rifugiati al mondo in rapporto alla popolazione. Secondo alcune organizzazioni, la stessa tecnica è stata usata in Libano: gli ordini di evacuazione israeliani riguardano ampie zone del paese e i quartieri meridionali di Beirut, abitati prevalentemente dalla popolazione sciita. Si tratta di circa il 15 per cento del territorio del paese. Gli sfollati si rifugiano da amici e parenti o in centri di accoglienza gestiti dal governo, oppure in accampamenti di fortuna per strada e sul lungomare di Beirut. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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