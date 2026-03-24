Secondo i sondaggi condotti da Alessandra Ghisleri, il 52,6% degli italiani si oppone alla partecipazione del proprio paese a una missione internazionale nello stretto di Hormuz. Inoltre, una parte consistente della popolazione esprime la volontà di mantenere il rifornimento di metano proveniente dalla Russia. La rilevazione indica una posizione diffusa tra gli italiani rispetto a questioni legate alle forniture energetiche e agli interventi militari all’estero.

Il 52,6% si oppone alla missione internazionale, ovvero un italiano su due è contrario a un intervento del nostro Paese nello stretto di Hormuz. Il 58,1% dei cittadini vuole il rientro dei militari oggi nell’area e il 43,9% sarebbe disposto a riconsiderare l’embargo con la Russia, riallacciando i rapporti energetici. L’ultimo sondaggio di Euromedia Research conferma che gli italiani la pensano proprio come La Verità. Dieci giorni fa, il condirettore Massimo de’ Manzoni aveva lanciato la proposta: «E se riportassimo a casa, subito, tutti i 2.500 militari italiani attualmente sparsi tra Kuwait, Iraq, Qatar, Libano, e Giordania?». Una chiara esortazione a non mettere a rischio i nostri soldati nel Golfo, «potenziali bersagli, di fronte all’evidente volontà iraniana di allargare quanto più possibile il conflitto». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli italiani vogliono il metano russo e il ritiro dei soldati in Medio Oriente

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