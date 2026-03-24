Lo ha detto oggi 24 marzo il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Micalizzi alla luce dei risultati nazioni del referendum, ricordando anche che il Paese ha bisogno di riforme condivise Alla luce dei risultati del referendum oggi 24 marzo il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Micalizzi ha commentato: «Gli italiani hanno scelto di difendere la nostra preziosa Costituzione, mandando un messaggio che non può essere ignorato. Il voto dice chiaramente che le riforme non si impongono con le prove di forza: la Costituzione è di tutti e non può essere piegata a interessi di parte quando là si vuole cambiare». E ancora:... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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