gli esoscheletri entrano in porto nuova unione uomo macchina per alzare i pesi senza fare fatica

Livorno, 24 marzo 2026 – “Gli effetti benefici ci sono, soprattutto per la schiena e per le gambe” è la testimonianza di Jonathan, che ha utilizzato l’apparecchiatura tecnologica per assicurare un semirimorchio. “A fine turno mi sento meno affaticato anche perché l’armatura mira a correggere la postura della schiena, spesso agendo da richiamo passivo per mantenere la colonna dritta” spiega, sottolineando che si tratta di “un ottimo risultato, soprattutto se si pensa che, nel caso di un imbarco, si effettuano sino a 250 attività di rizzaggio a bordo nave”. Presentata ieri mattina in porto a Livorno sulla nave classe Eco di Grimaldi, l’avvio dell’aplicazione pretica della tecnologia degli esoscheletri high tech in porto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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