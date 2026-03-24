La statistica che ci fa sperare: la maggior parte dei giocatori dell’ Irlanda del Nord, nostra avversaria giovedì a Bergamo, calca i campi d’Inghilterra ma nelle serie inferiori alla Premier – la Championship e la Ligue One – a notevole distanza dai maggiori palcoscenici del calcio. Sono pure out per infortunio le uniche due vere stelle: Conor Bradley, terzino del Liverpool, e Dan Ballard, centralone di difesa del Sunderland. La constatazione che ci porta a essere però prudenti: trattasi comunque di atleti di livello, incardinati in un sistema di gioco semplice e concreto, e tremendamente affamati di un Mondiale che manca esattamente da 40 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - GLI AVVERSARI. Bradley e Ballard, out le due stelle. Il 3-4-2-1 di O’Neill punta sull’intensità

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