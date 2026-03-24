A soli quattro giorni di distanza, Chiara Ferragni festeggia il compleanno della seconda figlia. Dopo Leone, nato il 19 marzo, l’imprenditrice digitale ha infatti celebrato i cinque anni di Vittoria, nata dal matrimonio con Fedez, e lo ha fatto con un nuovo post pubblicato su Instagram, in cui la si vede abbracciata alla bambina. “La mia bambina oggi compie 5 anni – scrive Ferragni nella caption che accompagna il post – Sei il mio sole, la mia piccola mini-me, quella che ci fa ridere senza sosta, la ragazza di cui siamo tutti così orgogliosi. Ti amo ogni giorno di più. Ti amo all’infinito”. Anche per il primogenito Leone Chiara Ferragni aveva scelto Instagram per gli auguri pubblici, mentre il padre, Fedez, aveva scelto il silenzio social. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Gli auguri di Chiara Ferragni per i 5 anni di Vittoria, la sua “mini-me”

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