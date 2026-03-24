Gli amori di Gino Paoli | le storie che hanno riempito i rotocalchi L’ultimo matrimonio durato 35 anni

Nella notte è morto a 91 anni Gino Paoli, figura di spicco nel panorama musicale italiano e rappresentante della tradizione genovese della canzone. La sua vita sentimentale è stata al centro di numerose cronache, con storie che sono state spesso protagoniste di rotocalchi. L’ultimo matrimonio, durato 35 anni, ha rappresentato il capitolo più lungo di una serie di relazioni pubbliche e discusse.

Genova, 24 marzo 2026 – Si è spento nella notte, all’ età di 91 anni Gino Paoli, considerato una delle icone del cantautorato italiano e della scuola genovese della canzone. Al centro della scena sin dagli anni ’60, Paoli ha sempre fatto parlare di sé per la sua musica ma anche per i tormenti della sua vita amorosa. È stato, infatti, sentimentalmente legato a molte donne – spesso note – e la passione per il gentil sesso è diventata, negli anni, un tratto caratteristico della sua stessa personalità artistica. Ecco quali sono stati gli amori più importanti nel corso della sua vita. Anna Fabbri. La prima moglie del cantautore è stata Anna Fabbri, conosciuta da Paoli nel 1954 quando lei era una studentessa appena sedicenne e lui iniziava a conoscere la notorietà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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