Giustizia si dimettono Delmastro e Bartolozzi In bilico la ministra Santanchè

Dopo la sconfitta referendaria, il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia ha rassegnato le dimissioni. Anche un altro membro del governo ha lasciato l’incarico, mentre si intensificano le tensioni all’interno della maggioranza. La ministra in carica è sotto pressione, con i segnali di una possibile crisi politica che coinvolge l’intera squadra di governo.

Terremoto nel governo dopo la sconfitta referendaria. Il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, si è dimesso. Lo scossone è arrivato all’indomani della sconfitta della maggioranza di Governo al referendum sulla riforma della magistratura, ma nella sostanza è legato agli sviluppi della vicenda legata alla sua partecipazione alla società per la gestione di un ristorante intestato alla figlia 18enne di Mauro Caroccia, condannato a quattro anni di reclusione per intestazione fittizia di beni per conto del clan Senese, in carcere da febbraio a Viterbo. Si dimette anche la capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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