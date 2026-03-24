Giustizia più vicine le dimissioni di Delmastro

Il sottosegretario alla Giustizia, appartenente a Fratelli d’Italia, sta considerando di lasciare il suo incarico. La questione, già discussa nel settore politico, riguarda un possibile passo indietro di Delmastro. La decisione dipende da una serie di fattori interni, e al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito alle sue intenzioni.

Il tema è sul tavolo: il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, sta valutando le dimissioni. Lo scossone arriverebbe all’indomani della sconfitta del Governo al referendum sulla riforma della magistratura, ma nella sostanza è legato agli sviluppi della vicenda legata alla sua partecipazione alla società per la gestione di un ristorante intestato alla figlia 18enne di Mauro Caroccia, condannato a quattro anni di reclusione per intestazione fittizia di beni per conto del clan Senese, in carcere da febbraio a Viterbo. Il caso è scoppiato proprio mentre la campagna referendaria era in dirittura d’arrivo. Ai tavoli della Bisteccheria d’Italia, il locale sulla Tuscolana di cui Caroccia risulta amministratrice unica e del quale Delmastro ha detenuto il 25% delle quote, il sottosegretario era di casa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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