Giustizia e referendum Mastella | Felice di aver partecipato ad una vittoria di popolo ho mostrato che per me valori politici precedono vicenda personale

Da puntomagazine.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mastella: ‘La vittoria è della mobilitazione sui valori, non della politica personalistica. Benevento, 23 marzo 2026 – “Sono soddisfatto e orgoglioso di aver partecipato a questa vittoria, cui ho dato il mio contributo politico e culturale, con dedizione. Molti in maniera maldestra e sbilenca, hanno tentato di strumentalizzare la mia vicenda. Ho spiegato che non mi sarei piegato certo ad una recriminazione vendicativa, anacronistica e incoerente con il merito della riforma. Ho dimostrato e testimoniato che per me i valori politici, che danno forma alla mia storia, precedono le vicende di natura personale”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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