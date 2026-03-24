Giustizia e referendum Mastella | Felice di aver partecipato ad una vittoria di popolo ho mostrato che per me valori politici precedono vicenda personale

Mastella: ‘La vittoria è della mobilitazione sui valori, non della politica personalistica. Benevento, 23 marzo 2026 – “Sono soddisfatto e orgoglioso di aver partecipato a questa vittoria, cui ho dato il mio contributo politico e culturale, con dedizione. Molti in maniera maldestra e sbilenca, hanno tentato di strumentalizzare la mia vicenda. Ho spiegato che non mi sarei piegato certo ad una recriminazione vendicativa, anacronistica e incoerente con il merito della riforma. Ho dimostrato e testimoniato che per me i valori politici, che danno forma alla mia storia, precedono le vicende di natura personale”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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"Sono felice che tu sia felice di avere una magistratura del genere, che è un sistema eticamente imbarazzante." #Sallusti #quartarepubblica x.com

"500 precetti per una vita felice" di Dugpa Rimpoce Adoro il Buddhismo come filosofia di vita, leggo libri inerenti e acquisto anche nei mercatini dell'usato. Questo libro l'ho pagato 1 euro e riporta ancora le lire. In una delle pagine mi sono accorta di questa scrit facebook