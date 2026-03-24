Dopo il referendum sulla giustizia, il ministro della Giustizia ha dichiarato di assumersi la responsabilità delle decisioni prese. Nel frattempo, il presidente dell’associazione nazionale magistrati ha cercato di avvicinare le posizioni, tentando di avviare un dialogo con le autorità politiche. La consultazione popolare ha coinvolto diverse parti del settore giudiziario e ha portato a una serie di dichiarazioni pubbliche da parte degli attori principali.

Il risultato del recente referendum sulla giustizia apre una nuova fase di riflessione e confronto tra politica e magistratura. Al centro del dibattito si collocano le dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha rivendicato con chiarezza la responsabilità politica della riforma. «Questa è una riforma che porta il mio nome e me ne assumo quindi la responsabilità politica. Se vi sono stati dei difetti di comunicazione o impostazione sono stati anche i miei», ha affermato il ministro intervenendo a Sky Tg24. Parole che segnano un’assunzione diretta di responsabilità, ma che al tempo stesso evidenziano criticità nella gestione e nella comunicazione del progetto riformatore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giustizia, dopo il referendum Nordio ammette: “La responsabilità mia”. Sisto prova a "ricucire" con l'Anm

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