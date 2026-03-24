giustizia delmastro si dimette in bilico bartolozzi

Il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia ha rassegnato le dimissioni. La decisione è stata annunciata a seguito della sconfitta del Governo nel referendum sulla riforma della magistratura, che si è tenuto recentemente. La situazione politica rimane incerta, con alcuni esponenti in bilico tra le fila del partito e altre forze politiche.

Il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, si è dimesso. Lo scossone è arrivato all’indomani della sconfitta del Governo al referendum sulla riforma della magistratura, ma nella sostanza è legato agli sviluppi della vicenda legata alla sua partecipazione alla società per la gestione di un ristorante intestato alla figlia 18enne di Mauro Caroccia, condannato a quattro anni di reclusione per intestazione fittizia di beni per conto del clan Senese, in carcere da febbraio a Viterbo. “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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“Il governo affronti i veri problemi della giustizia”. Adesso lo dice. Adesso. x.com