Giustizia bando per 7mila posti | domande fino al 15 aprile Cosa c’è da sapere
Le regioni interessate sono 17 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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Concorso al Ministero della Giustizia, oltre 9.100 posti: chi può iscriversi e come fare domandaSono oltre 9.100 i posti messi a disposizione dal Ministero della Giustizia con i tre bandi pubblicati il 16 marzo, destinati alla stabilizzazione del personale assunto negli ultimi anni con il Pnrr. fanpage.it
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