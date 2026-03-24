Giusi Bartolozzi si è dimessa se ne va la capo gabinetto del ministro Nordio

Giusi Bartolozzi si è dimessa dalla carica di capo di gabinetto del ministero della Giustizia, ruolo che ricopriva dal 19 marzo 2024. La notizia è stata riportata da fonti attendibili e conferma il suo addio all’incarico. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle motivazioni che hanno portato alla decisione di dimettersi.

Secondo quanto appreso da Open Giusi Bartolozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di capo di gabinetto del ministero della Giustizia, che ricopriva dal 19 marzo 2024. La notizia arriva mentre si valutano le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, esponente di Fratelli d’Italia. Da Al Masri alla polemica del referendum. L’ultimo periodo dell’incarico di Giusi Bartolozzi non è stato molto sereno. Risultò indagata dalla Procura di Roma con l’accusa di aver fornito false informazioni ai pubblici ministeri (art. 371-bis c.p.) riguardo alla liberazione del cittadino libico Almasri. L’avviso di conclusione delle indagini le è stato notificato a fine febbraio 2026. 🔗 Leggi su Open.online

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Aggiornamenti e notizie su Giusi Bartolozzi

Temi più discussi: Le foto a cena si moltiplicano: con il sottosegretario anche Giusi Bartolozzi; Il governo decida su che reati indagare: quando Bartolozzi proponeva una legge per controllare i pm riscrivendo la Carta; Nordio sotto assedio: Ma non è un risultato politico. Bartolozzi e Delmastro in bilico; Scuola superiore, infiamma l'ennesimo caso Bartolozzi. Ma la propaganda per il No fu tollerata.

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Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del Ministro Nordio, prima del referendum aveva giurato: se vince il No, lascio l’Italia. Ha vinto il No. E allora la domanda è una sola: ha già fatto la valigia Perché noi ci siamo informati. I voli per Dubai partono ogni giorno da - facebook.com facebook

"No, assolutamente". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Sky Tg24 risponde in merito alla domanda se fosse in discussione la posizione della capo di gabinetto del ministero Giusi Bartolozzi, alla luce dei risultati del referendum. #ANSA x.com