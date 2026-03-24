Il risultato del referendum sulla riforma della magistratura, che ha visto prevalere il voto contrario, ha portato alle dimissioni di Giusi Bartolozzi. La decisione segue l’esito della consultazione popolare, che ha determinato un cambio di rotta nel settore giudiziario. La vicenda ha attirato l’attenzione sui cambiamenti avvenuti all’interno delle figure coinvolte nel settore legale.

L’ esito del referendum sulla magistratura vinto dal No ha segnato la fine anche per Giusi Bartolozzi. Dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, nelle stesse ore sono arrivate anche quelle della capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio, che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per le gravissime dichiarazioni contro i magistrati. Giusi Bartolozzi, una carriera tra tribunali e ministero. Classe 1969, magistrata ed ex deputata di Forza Italia, era soprannominata la “zarina” di Via Arenula per il potere e l’importanza del ruolo avuto al ministero. A detta di chi con lei ha lavorato, è stata una figura potente ma anche divisiva soprattutto quando, nel 2025, è finita nell’inchiesta sul caso Almasri, che la vede indagata per false informazioni ai pm. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giusi Bartolozzi, da Almasri a toghe “plotoni d’esecuzione”: il referendum ne segna l’addio

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