Milano, 24 marzo 2026 – "Questo referendum? È stato il Papeete della giustizia”. E sul futuro dopo Palazzo Marino: “Da dieci anni sono qui che martello, andrò avanti fino all’ultimo giorno, ma dopo vorrei avere un futuro politico”. È un Giuseppe Sala a tutto tondo quello che questa mattina, in collegamento con Rtl 102.5 ha commentato il risultato del Referendum sulla riforma della giustizia. La lezione del Referendum . “Io spero che la lezione” che arriva dall'esito del referendum "sia che si può ancora essere seri, pragmatici, non populisti. Secondo me, questo referendum è stato il Papeete della giustizia, cioè il crollo del populismo giudiziario: se tu evochi Garlasco o la famiglia del bosco, la gente si mette a ridere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giuseppe Sala: “Il referendum è stato il Papeete della giustizia. Il mio futuro? In politica, se ci saranno le condizioni...”

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