Giulia Pont torna allo spazio Kairos dopo il sold out del 5 marzo
Dopo il sold out registrato nella serata del 5 marzo, lo Spazio Kairos di via Mottalciata 7 aggiunge una data alla sua stagione per ospitare Giulia Pont. L'attrice torinese propone "La ragazza con la lavastoviglie di perla". L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo alle 21.Lo spettacolo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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