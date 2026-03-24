Giudice Sportivo Serie A stop di un turno per Davis e Carlos Augusto! Le decisioni ufficiali dopo la 30ª giornata
Dopo la 30ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha deciso di sospendere per un turno due giocatori, Davis e Carlos Augusto. Sono state anche comminate sanzioni a diversi calciatori, con alcune diffide e multe. Le decisioni ufficiali sono state rese note, riguardando le partite disputate nel fine settimana.
Rudiger si racconta: «Ho messo da parte la mia salute perché volevo essere al 100% per la squadra. Essere un difensore aggressivo fa parte del mio DNA» Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. Cosa ha detto! Mano di Pongracic in Fiorentina Inter, l’analisi di Tonolini a Open Var: «La lettura è assolutamente corretta. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic e.» Rigore Juventus Sassuolo, l’analisi a Open Var: «Decisione corretta, il tocco di braccio di Idzes c’è». Le parole sull’episodio Hojlund parla del Napoli: «Qui ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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