Giudice Sportivo Serie A stop di un turno per Davis e Carlos Augusto! Le decisioni ufficiali dopo la 30ª giornata

Dopo la 30ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha deciso di sospendere per un turno due giocatori, Davis e Carlos Augusto. Sono state anche comminate sanzioni a diversi calciatori, con alcune diffide e multe. Le decisioni ufficiali sono state rese note, riguardando le partite disputate nel fine settimana.