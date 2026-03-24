Giudice Sportivo Serie A confermata la squalifica di Carlos Augusto La decisione UFFICIALE
Il Giudice Sportivo della Serie A ha ufficialmente confermato la squalifica di Carlos Augusto, che era stato ammonito durante la partita tra Fiorentina e Inter. La decisione è stata comunicata dopo le verifiche relative al cartellino giallo ricevuto dal giocatore. La squalifica resterà in vigore per le prossime gare del campionato.
Inter News 24 Giudice Sportivo Serie A, è confermata la squalifica di Carlos Augusto dopo l’ammonizione rimediata in Fiorentina Inter. Il verdetto del Giudice Sportivo dopo il turno di campionato non ha risparmiato l’ Inter di Cristian Chivu, che dovrà fare i conti con pesanti defezioni nella prossima sfida cruciale. Nonostante la squadra mantenga il primato a quota 68 punti, la gestione della proprietà Oaktree sarà messa alla prova da una serie di squalifiche pesanti nate da ammonizioni mirate: nessun nerazzurro ha infatti subito un’espulsione diretta, ma il superamento del limite dei cartellini gialli in regime di diffida ha fatto scattare lo stop automatico. 🔗 Leggi su Internews24.com
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