Giudice Sportivo Serie A confermata la squalifica di Carlos Augusto La decisione UFFICIALE

Il Giudice Sportivo della Serie A ha ufficialmente confermato la squalifica di Carlos Augusto, che era stato ammonito durante la partita tra Fiorentina e Inter. La decisione è stata comunicata dopo le verifiche relative al cartellino giallo ricevuto dal giocatore. La squalifica resterà in vigore per le prossime gare del campionato.