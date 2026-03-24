“Dopo tre divorzi sto bene single. Giro per bar, faccio sesso mordi e fuggi quando ne ho bisogno”. Whoopi Goldberg senza freni. La 70enne premio Oscar durante l’ultima puntata del suo programma The View ha voluto commentare l’articolo di una rivista dove una donna felicemente impegnata ammetteva la nostalgia dei suoi giorni da single. “Dopo tre divorzi sono felicemente single. Faccio il giro dei bar, vado in giro a divertirmi, e faccio sesso mordi e fuggi quando ne ho bisogno. Non sono sposata, non ho responsabilità”. Goldberg è stata sposate tre volte: dal 1973 al 1979 con Alvin Martin (padre della loro figlia Alex); dal 1986 al 1988 con David Claessen; dal 1994 al 1995 con Lyle Trachtenberg. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Giro per bar, faccio sesso mordi e fuggi quando ne ho bisogno. Non voglio vivere con nessuno, dopo tre divorzi sto bene single”: Whoopi Goldberg senza freni

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