Gino Paoli, celebre cantante e compositore italiano, è deceduto recentemente, lasciando un vuoto nel panorama musicale. A un anno dalla sua scomparsa, si ricorda anche la perdita di suo figlio Giovanni, nato dall’unione con Anna Fabbri e morto poco prima del padre. Giovanni aveva avuto un ruolo nella vita di Paoli, ma la sua morte è passata in secondo piano rispetto a quella del musicista.

La morte di Gino Paoli segna la fine di un pezzo importante della musica italiana, ma riporta inevitabilmente alla luce anche un dolore più recente e meno raccontato: quello per la scomparsa del figlio Giovanni, morto appena un anno prima. Un doppio lutto che, a distanza di poco tempo, ha colpito una delle famiglie più note e allo stesso tempo più riservate dello spettacolo italiano. Artista simbolo della canzone d’autore, Gino Paoli è stato un punto di riferimento culturale. Eppure, accanto alla sua carriera pubblica, c’è sempre stata una dimensione privata più silenziosa, fatta di legami profondi e, negli ultimi anni, anche di grandi perdite. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giovanni Paoli, chi era il figlio avuto con Anna Fabbri e morto un anno prima del padre

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