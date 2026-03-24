La prima manche del gigante maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino è stata avara di soddisfazioni per i colori azzurri, con Alex Vinatzer 20° e Giovanni Franzoni 22°. I due azzurri si sono fermati ai microfoni di Rai Sport HD. Giovanni Franzoni sottolinea le differenze tra discipline veloci e prove tecniche: “ Il passaggio rapido dalle veloci al gigante mi manca ancora, devo lavorarci, tenere duro e costruirlo pian piano, col lavoro e pazienza. Sono sicuro di potercela fare, in prospettiva “. La polivalenza aiuterà l’azzurro non tanto in ottica classifica generale, quanto per migliorare ulteriormente in superG e discesa: “ Il gigante è comunque ottima base per la velocità, ma per essere competitivo in gara manca qualcosa e magari sfruttare la pista pulita nella seconda manche “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni: “Coppa del Mondo generale? Sembra un sogno lontano…Il gigante mi serve per un altro motivo”

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