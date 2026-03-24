Guanti alle mani, sacchi pronti e tanta voglia di prendersi cura del proprio paese: anche quest’anno la Giornata Ecologica ha trasformato bambini e famiglie in piccoli custodi dell’ambiente. Si è svolta domenica 22 la 29ª edizione dell’iniziativa, organizzata dalla Commissione Ecologia del Comune di Guardamiglio con il coinvolgimento delle scuole, dell’Asd Pescatori Guardamiglio, dell’associazione Cacciatori, dell’Oratorio di San Giovanni Bosco e della Protezione Civile, con il patrocinio del Comune. La giornata ha preso avvio già al mattino, durante le messe a Guardamiglio e Valloria, con un richiamo al tema della cura del creato. All’esterno della chiesa di Guardamiglio sono stati esposti origami e striscioni realizzati dai bambini e dai ragazzi del paese, tra cui un cartellone dedicato a San Francesco con il Cantico delle Creature. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovanissimi ripuliscono il paese: "Trovati meno rifiuti del passato"

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