Un successo e una sconfitta il bilancio del doppio derby contro la Fiorentina per l’ Under 16 e 15 dell’ Empoli. La vittoria è arrivata grazie ai più piccoli di mister Gambirasio, che al Centro Sportivo di Petroio a Vinci hanno avuto la meglio per 1-0. Decisiva la rete al 17’ di Menicagli, ottavo centro stagionale per il numero dieci azzurro, abile a liberarsi di un avversario e a infilare l’angolino basso alla destra del portiere viola. Con questi tre punti l’Empoli aggancia i ‘cugini’ al terzo posto a quota 42 e si assicura un posto nella fase finale per il titolo con tre giornate di anticipo. Niente da fare invece per i compagni più grandi, che si sono arresi 2-3 al termine comunque di un match altamente combattuto e molto equilibrato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giovanili. Doppio derby con vittoria e sconfitta. Festeggia l’Under 15 contro i Viola

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