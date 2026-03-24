Articolo. I giovani della Gen Z, intervistati per il progetto editoriale di Eppen sulla parità di genere, immaginano famiglie basate su equilibrio, dialogo e gestione consapevole dei conflitti «Home is where the heart is», casa è dove c’è il cuore, recita un modo di dire inglese. La casa è dove ci dovremmo sentire al sicuro, da dove partiamo per esplorare il mondo e dove torniamo per riposare, nella serenità e nella pace. Sappiamo, e la cronaca e la clinica ce lo raccontano drammaticamente spesso, che a volte non è così, tuttavia nell’immaginarsi nel futuro i giovani intervistati per il progetto editoriale di Eppen sulla parità di genere, fortunatamente, si immaginano sereni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Giovani, la nuova idea di casa passa dalla parità

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