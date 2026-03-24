Giornata mondiale contro la Tbc | a Ferrara vince la prevenzione dai test molecolari alle stanze di isolamento

I professionisti ferraresi spiegano le nuove sfide: "Fondamentale la diagnosi precoce, ma la patologia oggi è curabile e i costi sono accessibili" Sensibilizzare l'opinione pubblica su una malattia che molti considerano scomparsa, ma che resta la seconda causa di morte al mondo per un singolo agente infettivo dopo il Covid-19. Con questo obiettivo Ferrara celebra oggi, 24 marzo, la Giornata mondiale contro la Tubercolosi (Tbc). I dati del periodo 2020-2024 confermano che il territorio dell’Azienda Usl di Ferrara è tra quelli a più bassa incidenza in Emilia-Romagna, con una media di 18,8 casi annui (pari a 5,5 per 100.000 abitanti). Nonostante i numeri contenuti, la macchina della prevenzione non si ferma: la Tbc è una malattia infettiva a segnalazione obbligatoria che richiede un intervento immediato del Servizio di Igiene Pubblica. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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