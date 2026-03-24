Arezzo, 24 marzo 2026 – Giornata di Studi React: le Linee guida per il Casentino il 28 marzo a Poppi. Si terrà sabato 28 marzo 2026, dalle ore 9.00 alle 13.15, a Poppi (Castello dei Conti Guidi), la III Giornata di Studio dedicata alla presentazione del volume “Scenari e proposte per il recupero e la valorizzazione del paesaggio culturale del Casentino. Le linee guida REACT”. L’evento conclude la ricerca collaborativa REACTCasentino, promossa dall’Università degli Studi di Firenze, che negli ultimi tre anni ha assunto il Casentino come caso pilota. Durante la giornata saranno presentate le linee guida per la rigenerazione del paesaggio culturale, illustrate direttamente dalla comunità locale, in coerenza con l’approccio partecipativo del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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