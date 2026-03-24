Il Consiglio comunale di Vecchiano si è riunito il 24 marzo 2026 per discutere sulla commemorazione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, celebrata il 17 marzo. La discussione ha coinvolto i consiglieri circa le modalità di commemorazione e l’organizzazione delle iniziative in programma. La seduta si è concentrata sull’analisi delle proposte e sulle modalità di valorizzazione delle ricorrenze civiche.

Vecchiano, 24 marzo 2026 - La Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera del 17 marzo è diventata oggetto di confronto politico in Consiglio comunale a Vecchiano. Nel corso della seduta del 17 marzo 2026, infatti, il gruppo di minoranza Vecchiano Civica ha denunciato come dopo "aver invitato l’aula a rendere omaggio alla ricorrenza, la maggioranza non ha aderito all’iniziativa". "Nel 2026 cade a 165 anni dalla proclamazione dell’Unità d’Italia, avvenuta nel 1861", racconta il consigliere Roberto Sbragia di Vecchiano che spiega come, "durante il Consiglio comunale insieme al gruppo di minoranza, ho chiesto ai consiglieri, indipendentemente dall’appartenenza politica, di alzarsi in piedi per omaggiare la bandiera e l’inno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata dell’Unità nazionale, il caso in Consiglio a Vecchiano

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