Gino Paoli omaggio di Regione Liguria | musica in diffusione e maxischermo illuminato

Da lapresse.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Genova, sulla facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari, è stato acceso un maxischermo che trasmette un omaggio a Gino Paoli, noto cantautore della Scuola Genovese scomparso all’età di 91 anni. La musica di Paoli viene diffusa attraverso lo schermo, che rimane acceso in segno di commemorazione.

Si illumina con un omaggio a Gino Paoli, cantautore della Scuola Genovese scomparso oggi all’età di 91 anni, il maxischermo sulla facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova. In sottofondo, già dal pomeriggio, la diffusione dalla Sala della Trasparenza della melodia dei suoi brani più famosi, da ‘Sapore di sale‘ a ‘Il cielo in una stanza‘ e ‘Una lunga storia d’amore‘. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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