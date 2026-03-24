Gino Paoli, cantante e songwriter italiano, ha sempre mantenuto uno stile distintivo e una presenza che non si è mai allineata alle tendenze musicali del momento. Non ha mai cercato di apparire moderno, ma è rimasto comunque rilevante nel panorama musicale italiano. La sua carriera si è sviluppata senza seguire i canoni classici del successo commerciale, rimanendo comunque una figura riconoscibile e influente nel tempo.

Non è facile dichiarare finito qualcuno che non ha mai davvero cominciato nel modo giusto. Gino Paoli è sempre stato fuori fase, fuori formato, fuori racconto. E forse è per questo che la sua morte, a novantun anni, suona meno come una chiusura e più come uno scarto: qualcosa che non torna, che non si allinea. Paoli non ha mai fatto nulla per sembrare contemporaneo. Non ha inseguito linguaggi, non ha aggiornato il proprio lessico emotivo, non ha mai avuto l’ansia di restare rilevante. Eppure lo è rimasto più di molti. Perché la sua contemporaneità non stava nella forma, ma nella postura. Nel modo in cui abitava le cose: le canzoni, le relazioni, persino gli errori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Gino Paoli non ha mai fatto nulla per sembrare contemporaneo, eppure lo è rimasto più di tanti

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