Gino Paoli, cantante e compositore italiano, ha recentemente compiuto 90 anni. In occasione di questa ricorrenza, ha rilasciato un messaggio in cui ha espresso il suo disagio riguardo a ciò che accade nel mondo attuale. Ha commentato di non apprezzare la violenza e la sopraffazione che stanno crescendo nella società contemporanea. Questo messaggio ha suscitato commenti e reazioni tra i suoi fan.

Il cantautore è scomparso all'età di 91 anni. Ecco uno degli ultimi ricordi alla presentazione del suo libro "Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni" “Che cosa mi sta ispirando oggi? Si vedono porcate tremendo, tutto quello che succede non mi piace. Non mi piace la violenza, la sopraffazione”. Così Gino Paoli, morto oggi all’età di 91 anni, a fine 2024, a margine della presentazione del suo libro “Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni”, descriveva il mondo di oggi. “Dato che ho 90 anni tra poco me ne vado, sfortunatamente ve lo lascio a voi sto mondo di mer*a“, aveva concluso. È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gino Paoli morto, il messaggio amaro per i suoi 90 anni: “Quello che accade oggi non mi piace, la violenza, la sopraffazione. Sfortunatamente lascio a voi questo mondo di me**a”

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