Gino Paoli è morto: uno fra i cantautori più grandi se n’è andato a 91 anni, dopo una vita fra rime, successi, amori, cali d’umore ed eccessi. Nato a Genova nel 1934, negli anni Cinquanta e Sessanta ha cantato la quotidianità, portando la sua poetica lontano dalle mode astratte del dopoguerra e segnando l’inizio della scuola genovese insieme a Luigi Tenco, Fabrizio De André e altri. Capolavori come “Il cielo in una stanza”, “Senza fine”, “La gatta” e “Sapore di sale” hanno riscritto il panorama culturale nazionale. La sua vita personale è stata tormentata: depressione, alcolismo, relazioni complicate e un tentato suicidio nel 1963. Nonostante periodi di crisi e cali di popolarità negli anni Settanta, ha continuato a reinventarsi collaborando con Ornella Vanoni, Zucchero e nuovi artisti, vincendo anche un Festivalbar negli anni Novanta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gino Paoli morto a 91 anni, il patrimonio e le vicende col Fisco del cantautore

Articoli correlati

Leggi anche: Morto il cantautore Gino Paoli: aveva 91 anni

Leggi anche: È morto Gino Paoli, il cantautore aveva 91 anni

Contenuti e approfondimenti su Gino Paoli

Temi più discussi: Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Pogacar è un genio e va oltre il campione. La Sanremo vinta è un atto di giustizia; La nuova Fiera di Bergamo, padiglioni da raddoppiare e l’incognita dei soldi. Fontana: Valuteremo; Cuba sprofonda nel buio, tra embargo e castristi muore anche la speranza.

È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91 anni: Ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cariSi è spento a 91 anni uno dei più grandi della musica italiana. Autore di canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia della musica italiana. ilfattoquotidiano.it

Pagina 1 | Gino Paoli è morto, lutto nel mondo della musica: Ci ha lasciato in serenitàSi è spento uno dei pilastri della scena musicale italiana all'età di 91 anni: la famiglia chiede massima riservatezza ... tuttosport.com

È morto all'età di 91 anni il cantautore Gino #Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha comunicato la famiglia, chiedendo la massima riservatezza. Nato a Monfalcone nel 1934 ma adottato e cresciuto nella sua - facebook.com facebook

E' morto Gino Paoli x.com