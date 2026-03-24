Il mondo dello spettacolo si sta riunendo per ricordare Gino Paoli, scomparso nelle ultime ore. Tra i personaggi televisivi che hanno espresso il loro cordoglio ci sono Carlo Conti, Simona Ventura, Antonella Clerici ed Enrico Mentana. La notizia della sua morte ha suscitato commenti e messaggi di lutto sui social e in vari programmi televisivi.

Carlo Conti, Simona Ventura, Antonella Clerici, Enrico Mentana: sono solo alcuni personaggi televisivi che stanno commemorando ora Gino Paoli dopo aver saputo della sua scomparsa Gino Paoli è morto questa notte all’età di 91 anni. Il grande artista si è spento dopo aver segnato una carriera immensa, piena di successi e canzoni che hanno fatto sognare intere generazioni. In queste ore diverse persone del mondo dellapolitica, dellamusicae dello spettacolo in generale stanno ricordando l’artista che ha fatto sognare intere generazioni. Antonella Clericinon voleva aprire cosìE’ sempre mezzogiorno, ma quando è iniziata la sua trasmissione, in diretta, ha dovuto dare la notizia: “È arrivata proprio adesso una brutta notizia dalle agenzie, è venuto a mancare Gino Paoli, 91 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gino Paoli, il mondo dello spettacolo saluta il grande artista

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